Из общего фонда государственного бюджета Украины на нынешний год 11,724 млрд гривен будет выделено на финансирование работы аппарата Верховной рады - это на 40% больше прошлогодних расходов, следует из опубликованного правительством страны закона о госбюджете.
Эти расходы пойдут на заработные платы народных депутатов, их помощников и всех сотрудников аппарата Рады (981 млн гривен), на освещение работы парламента в СМИ и финансовую поддержку парламентской газеты "Голос Украины" - 61,5 млн гривен.
Главный расход на депутатов - компенсация аренды жилья и номеров в отелях (237 тысяч гривен на человека), на втором месте - компенсация расходов на проезд (90 тысяч гривен), на третьем - командировочные (8 тысяч гривен в год на одного нардепа или его помощника). Около 5 тысяч гривен народные избранники могут тратить на телефонные переговоры, по 2 тысячи гривен - на аренду помещений в избирательных округах.
Из текущих расходов больше всего пойдет по статьям об управлении делами (521,9 млн гривен) и административными зданиями (149,1 млн гривен), эксплуатации автобазы (78,5 млн гривен) и институте законодательства (19 млн гривен).
Предполагается, что в 2018 году Украина увеличит свои доходы на 20% (до 842,8 млн гривен общего фонда) и нарастит расходы на 18,3% - до 908,5 млн гривен.
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