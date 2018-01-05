Расходы на Верховную раду вырастут на 40% в 2018-м

Из общего фонда государственного бюджета Украины на нынешний год 11,724 млрд гривен будет выделено на финансирование работы аппарата Верховной рады - это на 40% больше прошлогодних расходов, следует из опубликованного правительством страны закона о госбюджете.

Эти расходы пойдут на заработные платы народных депутатов, их помощников и всех сотрудников аппарата Рады (981 млн гривен), на освещение работы парламента в СМИ и финансовую поддержку парламентской газеты "Голос Украины" - 61,5 млн гривен.

Главный расход на депутатов - компенсация аренды жилья и номеров в отелях (237 тысяч гривен на человека), на втором месте - компенсация расходов на проезд (90 тысяч гривен), на третьем - командировочные (8 тысяч гривен в год на одного нардепа или его помощника). Около 5 тысяч гривен народные избранники могут тратить на телефонные переговоры, по 2 тысячи гривен - на аренду помещений в избирательных округах.

Из текущих расходов больше всего пойдет по статьям об управлении делами (521,9 млн гривен) и административными зданиями (149,1 млн гривен), эксплуатации автобазы (78,5 млн гривен) и институте законодательства (19 млн гривен).

Предполагается, что в 2018 году Украина увеличит свои доходы на 20% (до 842,8 млн гривен общего фонда) и нарастит расходы на 18,3% - до 908,5 млн гривен.