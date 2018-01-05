Братушки в НАТО: 40% болгар не имеют средств достаточно обогревать жилье

Болгария выбилась в фавориты нелицеприятного рейтинга, составленного среди стран Евросоюза, чьи жители не могут позволить себе комфортный уровень отопления помещений в холодный сезон, передает издание Rus.Bg со ссылкой на данные Евростата.
Согласно этим сведениям, в 2016 году 39,2% населения Болгарии подмерзали в собственных домах, потому что включить обогрев на желаемый уровень интенсивности им попросту не по карману. Это в четыре раза выше, чем в среднем по Европе (8,7%), но вдвое меньше, чем в той же Болгарии десять лет назад, когда почти 70% ее жителей не могли как следует отапливать свое жилье.
Второе место в антирейтинге делят между собой Литва и Греция, где почти трети населения не хватает средств на достаточное отопление жилых помещений, на третьем месте оказался Кипр с показателем в 24%, четвертое заняла Португалия (22%).
Лучших показателей - и, соответственно, мест на противоположном конце списка, - добились Люксембург и Франция: там всего 2% жителей не зарабатывают достаточно денег для поддержания комфортно высокой температуры в своем жилье. Высоких результатов достигли также Бельгия, Чехия, Словения, Дания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Швеция и Германия.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
По традиции с 1 января начали действовать новые законы, а поскольку многие россияне в этот день восстанавливались после новогодней ночи, мы вам о них напомним.
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Германию и США не забывать о "тёмных сторонах российской политики" и согласовать единый политический курс в отношениях с Кремлем.
В Сирии двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы "Хмеймим".
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.