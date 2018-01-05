Братушки в НАТО: 40% болгар не имеют средств достаточно обогревать жилье

Болгария выбилась в фавориты нелицеприятного рейтинга, составленного среди стран Евросоюза, чьи жители не могут позволить себе комфортный уровень отопления помещений в холодный сезон, передает издание Rus.Bg со ссылкой на данные Евростата.

Согласно этим сведениям, в 2016 году 39,2% населения Болгарии подмерзали в собственных домах, потому что включить обогрев на желаемый уровень интенсивности им попросту не по карману. Это в четыре раза выше, чем в среднем по Европе (8,7%), но вдвое меньше, чем в той же Болгарии десять лет назад, когда почти 70% ее жителей не могли как следует отапливать свое жилье.

Второе место в антирейтинге делят между собой Литва и Греция, где почти трети населения не хватает средств на достаточное отопление жилых помещений, на третьем месте оказался Кипр с показателем в 24%, четвертое заняла Португалия (22%).

Лучших показателей - и, соответственно, мест на противоположном конце списка, - добились Люксембург и Франция: там всего 2% жителей не зарабатывают достаточно денег для поддержания комфортно высокой температуры в своем жилье. Высоких результатов достигли также Бельгия, Чехия, Словения, Дания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Швеция и Германия.