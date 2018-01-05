80 против "десятков тысяч": Киев и Варшава запутались в беженцах с Украины

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко опровергла заявление польских властей о том, что они якобы предоставили статус беженца десяткам тысяч украинцев на протяжении последнего времени. По словам Геращенко, эти сведения не соответствуют действительности, и на самом деле беженцами в Польше стали всего лишь 80 украинских граждан.

"Другой вопрос - трудовые мигранты. Десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и искренность в формирование польского ВВП", - напомнила представительница парламента Украины.

Заявление о 1,5 млн принятых беженцев, из которых "по крайней мере несколько десятков тысяч были с востока Украины", сделал глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Геращенко, заочно полемизируя с премьер-министром Польши, посоветовала ему не рассуждать об украинских беженцах, а поблагодарить украинцев за трудолюбие.

Украинцы получили возможность беспрепятственно въезжать в шенгенскую зону после долгожданной отмены визового режима. Большинство жителей страны воспользовались ею, чтобы найти работу за границей, преимущественно на нелегальном положении.

По словам главы МИД Украины Павла Климкина, в одной только Польше сейчас работает около 1 млн украинских граждан, а следовательно, это еще вопрос - "кто кого спасает".

Варшава же продолжает настаивать на том, что оказывает серьезную помощь Евросоюзу по разгрузке "напряжения на восточном фланге ЕС".