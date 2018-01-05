5 января состоялось открытие ежедневного международного автобусного маршрута между казахстанским Шымкентом и узбекским Ташкентом.
Как сообщила пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана, "общее время пути составит четыре часа без технических остановок. Таможенный досмотр и пограничный контроль автобусы, пассажиры и багаж будут проходить вне очереди".
В планах властей - поэтапное открытие регулярных автобусных сообщений между другими крупными городами двух стран.
Напомним, пассажирские автобусные перевозки отсутствовали между Казахстаном и Узбекистаном на протяжении 17 лет.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что с приходом к власти президента Мирзиёева Узбекистан начал пересмотр своего внешнеполитического курса. Судя по всему, Ташкент настроен проводить более активный курс на региональной арене, нацеливаясь, вероятно, на лидерство.
Не так давно Узбекистан обрел новое, более молодое и динамичное руководство. В то время как Казахстану смена поколений у власти еще предстоит.
Как она пройдет, насколько Казахстану удастся сохранить при этом стабильность и управляемость - пока никто не знает. Но нельзя исключать, что, как минимум, это может привести к определенной потере темпа или внешнеполитической инициативности в Астане. И весьма вероятно, что это принимают во внимание в Ташкенте, надеясь использовать ситуацию с тем, чтобы перехватить у Казахстана региональное лидерство, сделать Ташкент неофициальной столицей Средней Азии.
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