Саакашвили заочно получил три года тюрьмы в Грузии

Грузинские судьи заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы.

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Такой приговор был вынесен по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

Саакашвили признали виновным в злоупотреблении служебным положением. Отмечается, что суд определил в качестве наказания четыре года заключения, однако срок сократили по закону об амнистии на одну четверть - до трех лет.

Судьи пришли к выводу, что Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности. В связи с этим права пострадавшей стороны были нарушены, как и законные интересы государства.

Напомним, что в настоящее время Саакашвили проходит в Грузии и по других уголовным делам: о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что украинский политик Михаил Саакашвили заявил о том, что искренне верит в собственную победу над президентом Петром Порошенко.

Ранее адвокат Михаила Саакашвили Павел Богомазов заявил, что в декабре политика заподозрили в попытке государственного переворота на Украине. Сразу после задержания экс-губернатора Богомазов пояснил, что его клиента "обвиняют в попытке свержения конституционного строя".

На сайте Службы безопасности Украины сообщалось, что Саакашвили подозревается в содействии преступным организациям и сокрытии их преступной деятельности (часть 1 статьи 256 УК Украины). В спецслужбах Украины заявляли, что Саакашвили подозревают в связях с Россией.