Взрыв в Кабуле: более 20 погибших

4 января в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв. Число жертв атаки террориста-смертника превысило 20 человек.

фото: REX

Как передаёт TOLO News со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана, еще 30 человек получили ранения.

На данный момент ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

Взрыв был произведен террористом-смертником рядом с КПП полиции.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что ситуация в Афганистане, по мнению экспертов - с учетом отказа США участвовать в межафганском диалоге, в обозримой перспективе неизбежно обострится. А это значит, что сохранится очаг напряженности вдоль границ Центральной Азии.

Скорее всего, это устраивает Вашингтон, который стремится использовать гражданскую войну в Афганистане как рычаг давления на Центральную Азию и ОДКБ.

*Организация запрещена в России