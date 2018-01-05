4 января в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв. Число жертв атаки террориста-смертника превысило 20 человек.
Как передаёт TOLO News со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана, еще 30 человек получили ранения.
На данный момент ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
Взрыв был произведен террористом-смертником рядом с КПП полиции.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что ситуация в Афганистане, по мнению экспертов - с учетом отказа США участвовать в межафганском диалоге, в обозримой перспективе неизбежно обострится. А это значит, что сохранится очаг напряженности вдоль границ Центральной Азии.
Скорее всего, это устраивает Вашингтон, который стремится использовать гражданскую войну в Афганистане как рычаг давления на Центральную Азию и ОДКБ.
*Организация запрещена в России
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