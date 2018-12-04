Придет ли флот НАТО к Крыму "наказывать" Россию

Американский сенатор от республиканской партии Джон Баррассо выступил с призывом ввести флот США и НАТО в Черное море.

Джон Баррассо предлагает дать американский ответ на "российскую агрессию", проявленную в отношении к Украине в Керченском проливе. Кроме этого, он предлагает организовать Киеву дополнительные поставки средств ПВО и противокорабельного оружия.

Ранее Правда. Ру писала о том, что правительство США приняло резолюцию, осуждающую действия России в Керченском проливе.

Американский политик уверен, что лишь силовой метод противостояния будет воспринят российской стороной и непосредственно президентом Путиным. "Для него [президента РФ Владимира Путина] ничего не значат слова, для него важны действия", — поделился своим мнением сенатор американскому изданию The Hill. Баррассо считает, что военно-морские силы Соединенных Штатов и Североатлантического Альянса станут не только хорошей поддержкой для Украины в Черном море, но и "демонстрацией силы" западных стран.

Интернет-пользователи обратили внимание на высказывание республиканца и порекомендовали осведомиться непосредственно у военных, стоит ли бряцать оружием. РФ последние годы активно наращивает свою военную мощь, поэтому неизвестно, каким может быть ответ на столь рискованные действия западных союзников, если они решатся на них.

"В Черном море и так много кораблей США и НАТО. Тут смысл в Азовском море. Ну, а на ожидаемый Украиной авианосец в Азовском море было бы даже интересно посмотреть, одна беда, он туда не влезет — и мост тут ничего не изменил особо, у него осадка больше, чем средние глубины на фарватере. А если НАТО решит отправить в Азовское море, скажем, фрегат или корвет — им никто не помешает. Одно но. Придётся запрашивать проход — так как в проливе интенсивный трафик и есть правила движения с очерёдностью, и кроме всего прочего, нужен лоцман. Можно не запрашивать, конечно. Но тогда, помимо очевидных неприятностей уже не от погранцов, а от ВМФ России, можно случайно повторить судьбу фрегата "Хельге Ингстад".Трафик. Мели. Неизбежные на море случайности", - пишут авторы телеграм-канал "Адекват".

Прокомментировать слова американского сенатора решил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. В частности, он попросил Джона Баррассо "заняться экологией в родном Вайоминге".

"Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Черное море — это рецепт резкого обострения конфликта", — отметил Пушков на странице Twitter.

Российский политик полагает, что его американский коллега не совсем четко представляет себе расстановку сил в регионе, а потому призыв Баррассо ввести силы США и НАТО в Черное море Пушков считает "неумной" идеей.

"Если в США хотят заставить нас не защищать наши территориальные воды, то не заставят. Если хотят напугать — не напугают. А потом флот придется возвращать — и вернется он не во славе", — сообщил Пушков.

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