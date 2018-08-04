В Европе рассказали, что станет настоящим кошмаром для США

Недавно стало известно, что правительство Китайской народной республики намерено поддержать проправительственные войска Сирии в их борьбе с террористами. Австрийское издание "Contra Magazin" поделилось мнением, что если Китай присоединится к Российской Федерации и Ирану в борьбе с террором, то в самое ближайшее время абсолютно вся территория Сирии вернется под контроль правительства.

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Это, по мнению авторов статьи, станет ударом для правительства Соединенных Штатов Америки.

Авторы статьи в "Contra Magazin" подчеркивают, что при помощи Российской Федерации и Ирана сирийскому правительству удалось переломить ход войны с террористами, оккупировавшими территории страны. Теперь же, если в борьбу включится и Китай, у бандформирований не останется ни единого шанса на победу. А это, как утверждает авторы статьи, расходится с интересами Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что гражданская война на территории Сирийской Арабской Республики началась весной 2011 года. Изначально военный конфликт представлял собой противостояние между правительственной армией и террористическими вооруженными бандформированиями. Позже в боевые действия включились и другие страны. Так, вступив в борьбу с террористами, Сирию в конфликте открыто поддержали Российская Федерация, Ирак и Иран.

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