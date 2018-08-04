The National Interest: США подталкивает мир к войне

Расширение Североатлантического альянса на восток и вмешательство Соединенных Штатов Америки в дела ближнего зарубежья Российской Федерации являются причиной нестабильной международной политической обстановки и накала в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Такого мнения придерживается американское аналитическое издание "The National Interest".

По словам авторов статьи, американскому правительству пора бы уже признать свои ошибки. В том числе принятие в НАТО стран Варшавского договора и размещение своих военных баз и ПВО вдоль границ с Россией. Возможно, когда-то действия Соединенных Штатов Америки и могли казаться благородными, но не сегодня, считает "The National Interest". Стремление Вашингтона обеспечить мир на постсоветском пространстве не увенчалось успехом, резюмируют авторы статьи.

Расширение Североатлантического альянса на восток и размещение в континентальной Европе военных баз США не только ставит под удар Россию в случае ядерной войны, но и служит причиной появления различных антироссийских сил. Так, речь идет об Украине, Польше, Прибалтике и Балканах, где антироссийская риторика в последние годы лишь набирает обороты.

По словам авторов статьи, Российская Федерация существует в постоянном ожидании иностранной интервенции. Быть может, страны Североатлантического альянса во главе с Соединенными Штатами Америки и не думают об открытой конфронтации с Россией, но Москва, по мнению авторов "The National Interest", привыкла жить в недоверии к западным странам. Так, заявляют они, сложилось исторически.

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