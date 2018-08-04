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Источник Правда.Ру

США отклонили предложение РФ по стабилизации ситуации в Сирии

Мир

Глава Генерального штаба Российской Федерации Валерий Герасимов отправил письмо председателю Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Джозефу Данфорду.

США отклонили предложение РФ по стабилизации ситуации в Сирии. 390435.jpeg
Фото: Fotodom.ru

В тайном послании главы российского Генштаба говорится о необходимости объединения усилий по стабилизации ситуации в Сирии. Так, Герасимов предложил американскому правительству приступить к совместному восстановлению тех территорий, что были отбиты у террористов и уже перешли под контроль сирийского правительства.

В своем письме Валерий Герасимов указал на то, что у правительства Сирии нет средств и возможностей самостоятельно восстановить инфраструктуру государства.

Стало известно, что в правительстве Соединенных Штатов Америки к предложению отнеслись более чем прохладно. Вашингтон подчеркнул, что пойдет на это лишь при условиях проведения на территории Сирии независимых выборов под контролем Организации Объединенных Наций.

Отметим, что письмо американскому правительству было отправлено сразу через несколько дней после саммита президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина. Известно, что во время официальной встречи главы двух сверхдержав обсуждали и возможность совместного послевоенного восстановления Сирийского государства.

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