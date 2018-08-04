Россия и Китай совместными силами могут уничтожить американскую авиацию

Российская Федерация и Китайская народная республика своими новыми ракетами повышенной дальности могут создать серьезную угрозу ВВС Соединенных Штатов Америки. Таким мнением поделилось американское аналитическое издание "The National Interest".

По словам авторов статьи, Россия и Китай могут оснастить данными ракетами свои машины типа Миг-31 или J-20. Это лишит США возможности ведения длительных операций в воздухе. Дело в том, что, например, на огромных просторах Тихого океана, где количество аэродромов просто мизерное, большие американские самолеты-заправщики могут стать тем самым слабым звеном, что пострадают в ходе потенциальной атаки России и Китая.

Как пишет американское издание, еще в Советском Союзе прекрасно понимали то, что Соединенные Штаты Америки имеют прекрасную возможность проводить в воздухе длительные скоординированные операции. В СССР пытались активно придумать метод противодействия таким самолетам. Среди прочего, советские инженеры работали именно над созданием ракет повышенной дальности полета. Над созданием ракет, что на сегодняшний день имеются в распоряжении как Пекина, так и Москвы.

Таким образом, по словам авторов статьи, у Пентагона появились серьезные причины для волнения. Перед правительством США теперь стоит задача по решению данной проблемы и сведению потенциальной угрозы на нет.

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