"Монетный султан" накопил две тонны золота и был арестован

Иранская полиция задержала "монетного султана". Мужчина накопил две тонны золота.
Как рассказал глава тегеранских правоохранительных органов Хосейн Рахими, "султану" хватило года, чтоб накопить такое богатство, после чего он начал продавать собранное, выручая большую прибыль.
Имя "султана" названо не было, известен лишь его возраст — 58 лет, а также то, что у него были подчиненные которые помогли ему собрать столько монет. Глава полиции акцентировал внимание на том, что задержанный взял в свои руки монетный рынок, манипулировал им и чуть не подорвал экономику государства.
Рахими также отметил, что еще удалось задержать двоих, при них имелось двадцать килограммов золота и монет.
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