Санкции, которые должны были ударить по РФ, обернулись против Евросоюза. Такое признание прозвучало от спецдокладчика ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идриса Джазаири во время общения с журналистами РИА "Новости".
Москва же смогла повернуть ситуацию в свою сторону, начала развивать те сферы, которые обычно "закрывали" западные поставщики. Этим же поставщикам никто не возместил ущерб, хотя они стали заложниками ситуации.
Кроме того, сейчас, еще не сумев оправиться от первых санкций, ЕС вынужден столкнуться с "вторичными", а компании, что ведут бизнес на территории Союза, вынуждены подчиниться и принять требования Вашингтона.
Джазаири пояснил, почему страдают не те, против кого была направлена "акция": весь мир зависит друг от друга, страны — часть "цепочки продукции, которая уже глобализирована". По этой причине каждый удар по Москве будет ударом и по себе.
Напомним, что отношения Европы и РФ ухудшились после того, как Крым добровольно вошел в состав России. Запад решил, что Москва вмешивается в дела другого государства и ввел санкции. РФ ответила зеркально и заявила, что к происходящему на Украине никакого отношения не имеет. После этого санкции продлевались несколько раз.
Ранее "Правда.Ру" писала, что подобная мысль звучала от руководителя правоцентристской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. А также от министра иностранных дел Австрии Карин Кнайссль. Она заявила, что у ЕС не получилось ослабить нефтяную индустрию России.
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