Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украина волнуется: войны с Россией не избежать

Мир

Украина не сможет избежать «российской агрессии», заявил депутат Верховной рады Игорь Луценко.

По его словам, «атака России неизбежна, она её последовательно готовит. В РФ каждый год на это выделяются миллиарды долларов. Это запрограммировано в военной доктрине Москвы, в её законах, в бюджете, в так называемой корпоративной культуре армии».

«Предотвратить российскую агрессию мы никак не можем. Российскую агрессию мы можем только отбить», - добавил он, отметив, что «темпы подготовки и развития украинской армии к обороне пока отстают от темпов подготовки российской армии к агрессии».

Напомним, ранее начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что уже просчитал потери Украины в случае настоящей войны с Россией. По его словам, за первые же 10 суток погибнут не менее 10000-12000 украинцев.

«По нашим расчетам и прогнозам, за 10 суток проведения операции по отражению широкомасштабной агрессии общие потери могут составлять до 10-12 тыс. Человек»,- рассказал он в интервью "Голосу Украины". Также военный заявил, что потери будут "страшными" и в случае полноценной войны Киеву придется "забривать" всех мужчин, чтобы «сформировать новые военные части и развернуть дополнительные группировки войск».

Политонлайн ранее уже отмечал. Что по заявлениям  Муженко, находящаяся на востоке Россия может напать "с Юга, Запада, Севера", а также чуть ли не из-под земли и из космоса.

Также начальник Генштаба Украиы заявил, что с начала проведения "АТО" Украина уже получила "3064 погибших от всех силовых структур, из них 2636 - военнослужащие ВСУ, из этого числа - 2148 - это боевые потери". Данные цифры, впрочем, эксперты считают заниженными.

В конце прошлого года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ближайшие два года Киев проведет «деоккупацию» Донбасса силами Нацгвардии" и клялся, что Украина проведет силовое возвращение Крыма.

Также глава украинского Генштаба подчеркнул: «Надо не забывать, что наше наступление может стать катализатором [ответной] агрессии».

Стоит напомнить цитату из Взгляда, что «ранее командир батальона «Азов» Андрей Билецкий заявлял, что если Россия захочет, она сможет изменить ситуацию на Юго-Востоке Украины за одну секунду и в случае перевода конфликта Москвой в горячую стадию украинская армия снова «умоется кровью».

«На вопрос, способны ли ВСУ защитить Украину в случае, «если Российская Федерация пойдет наступлением», начальник украинского Генштаба заявил, что у Киева сегодня есть возможность «минимально адекватно реагировать на все эти ситуации»,- цитирует слова Муженко Forbes.

«Что называется, вперед, в прошлое. Начальнику генерального штаба Украины Виктору Муженко не дают покоя лавры средневековых схоластов, убивавших свое время рассуждениями о том, сколько чертей может поместиться на кончике иглы. Впрочем, он не одинок»,- прокомментировал его слова сенатор Франц Клинцевич. «Совсем недавно американские военные специалисты удивили весь мир, подсчитав, что российская армия может дойти до Таллина за 60 часов»,- добавил он.

Ранее экс-спикер Госдумы заявил, что если бы России пришлось вести боевые действия со страной, сравнимой по потенциалу с Украиной, этот конфликт мог продлиться максимум четыре дня.

Подобного же мнения придерживается и  бывший генерал НАТО Харалд Куйят, в эфире немецкого ТВ заявил что, «если бы российская регулярная армия участвовала в конфликте на Украине , то война закончилась бы через 48 часа, а до Киева дошли бы за шесть дней». Так что перспективы в этом вопросе у Украины плачевные.

 

Путин повысил россиянам пошлины на руль и заграницу Путин повысил россиянам пошлины на руль и заграницу

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ВСУ россия и украина война на Украине Война с Украиной
Обсудить
Актуальная аналитика
Политика
Дело "Леруа Мерлен": пиар, "ватка" и народный суд
Мир
Fake news для нужных политических решений
Формула небес
Джина Лоллобирджита разменяла десятый десяток
Читательский топ
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
В самой древней пирамиде ученые нашли страшного бога
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Новости Все >
Медведь отобрал у американца коктейль и выпил его в джакузи
Украина обвинила Россию в краже названия своей страны
Волгоградский депутат "по казачеству" изматерил местную Думу
Как в аду: названы регионы с самым грязным воздухом
"А дураков и нету - улетели все": в России стало меньше психически больных
Госдума приняла законопроект о "высшей мере" для педофилов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной

Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.

"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Спорт
Ракитич рассказал, что сделает со сборной РФ
Наука и техника
В самой древней пирамиде ученые нашли страшного бога
Интересные Новости
Дочка чуть не разрушила семью находкой в папиной машине
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной

Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.

"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Партии
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
Министерство обороны
Было-стало: президент заявил о падении ядерного щита России
Политика
Подборка: либералы, Украина и иноСМИ возмущены победой России
Новости Грузии
Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.

Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Политика
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
Политика
Путина на пенсионную реформу уговорили Кудрин и Кириенко
Политика
Остановить любой ценой: пенсионная реформа убьет нашу страну
Соломон Соловьев Джина Лоллобирджита разменяла десятый десяток Соломон Соловьев Любовь Степушова Праздновать или вешаться: Украина ждет матча Россия - Хорватия Любовь Степушова Василий Амирджанов Путин и Трамп встретятся на узкой дорожке Василий Амирджанов
Комментарии
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
СМИ: большинство москвичей "плюнет" на скучные выборы Собянина
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Украина обвинила Россию в краже названия своей страны
Путин повысил россиянам пошлины на руль и заграницу
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Как США сами себя изолировали
Удар наотмашь: Касьянов и Ко предъявили ультиматум
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
В Солсбери снова зарегистрировано тяжелейшее отравление
От работы кони дохнут: трудовые перегрузки приводят к диабету у женщин
В Солсбери снова зарегистрировано тяжелейшее отравление
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Пропавших в пещере школьников нашли, но спасут только через несколько месяцев
АП доигралась? Единоросы стали корить Путина за пенсионную реформу
Мир
Fake news для нужных политических решений

Мир вступил в информационную эру, но она оказалась совсем не такой светлой и радостной, как мечталось. Мир — снова в огне и на грани большой войны. Кому это выгодно? Как это происходит? Об этом "Правде.Ру" рассказал военный политолог, завкафедрой по﻿литологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

Fake news для нужных политических решений
Выбор Турции требует уважения к себе
Ближний Восток
Выбор Турции требует уважения к себе
Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Новости Мексики
Как Мексика будет "ставить на место" Америку
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Мир
Виктор Орбан: глобалисты хотят уничтожить патриотов по всему миру
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
Евросоюз
Муэдзины запоют над Германией, Францией и Испанией
ОЗХО может стать судом Линча
Мир
ОЗХО может стать судом Линча
Как США сами себя изолировали
Мир
Как США сами себя изолировали
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Украина
Олигархи выдвигают Тимошенко править страной
Почему Ротшильды финансируют войны?
Европа
Почему Ротшильды финансируют войны?
США и НАТО заберут Калининград за Крым
Мир
США и НАТО заберут Калининград за Крым
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался