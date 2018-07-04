Украина волнуется: войны с Россией не избежать

Украина не сможет избежать «российской агрессии», заявил депутат Верховной рады Игорь Луценко.

По его словам, «атака России неизбежна, она её последовательно готовит. В РФ каждый год на это выделяются миллиарды долларов. Это запрограммировано в военной доктрине Москвы, в её законах, в бюджете, в так называемой корпоративной культуре армии».

«Предотвратить российскую агрессию мы никак не можем. Российскую агрессию мы можем только отбить», - добавил он, отметив, что «темпы подготовки и развития украинской армии к обороне пока отстают от темпов подготовки российской армии к агрессии».

Напомним, ранее начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что уже просчитал потери Украины в случае настоящей войны с Россией. По его словам, за первые же 10 суток погибнут не менее 10000-12000 украинцев.

«По нашим расчетам и прогнозам, за 10 суток проведения операции по отражению широкомасштабной агрессии общие потери могут составлять до 10-12 тыс. Человек»,- рассказал он в интервью "Голосу Украины". Также военный заявил, что потери будут "страшными" и в случае полноценной войны Киеву придется "забривать" всех мужчин, чтобы «сформировать новые военные части и развернуть дополнительные группировки войск».

Политонлайн ранее уже отмечал. Что по заявлениям Муженко, находящаяся на востоке Россия может напать "с Юга, Запада, Севера", а также чуть ли не из-под земли и из космоса.

Также начальник Генштаба Украиы заявил, что с начала проведения "АТО" Украина уже получила "3064 погибших от всех силовых структур, из них 2636 - военнослужащие ВСУ, из этого числа - 2148 - это боевые потери". Данные цифры, впрочем, эксперты считают заниженными.

В конце прошлого года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ближайшие два года Киев проведет «деоккупацию» Донбасса силами Нацгвардии" и клялся, что Украина проведет силовое возвращение Крыма.

Также глава украинского Генштаба подчеркнул: «Надо не забывать, что наше наступление может стать катализатором [ответной] агрессии».

Стоит напомнить цитату из Взгляда, что «ранее командир батальона «Азов» Андрей Билецкий заявлял, что если Россия захочет, она сможет изменить ситуацию на Юго-Востоке Украины за одну секунду и в случае перевода конфликта Москвой в горячую стадию украинская армия снова «умоется кровью».

«На вопрос, способны ли ВСУ защитить Украину в случае, «если Российская Федерация пойдет наступлением», начальник украинского Генштаба заявил, что у Киева сегодня есть возможность «минимально адекватно реагировать на все эти ситуации»,- цитирует слова Муженко Forbes.

«Что называется, вперед, в прошлое. Начальнику генерального штаба Украины Виктору Муженко не дают покоя лавры средневековых схоластов, убивавших свое время рассуждениями о том, сколько чертей может поместиться на кончике иглы. Впрочем, он не одинок»,- прокомментировал его слова сенатор Франц Клинцевич. «Совсем недавно американские военные специалисты удивили весь мир, подсчитав, что российская армия может дойти до Таллина за 60 часов»,- добавил он.

Ранее экс-спикер Госдумы заявил, что если бы России пришлось вести боевые действия со страной, сравнимой по потенциалу с Украиной, этот конфликт мог продлиться максимум четыре дня.

Подобного же мнения придерживается и бывший генерал НАТО Харалд Куйят, в эфире немецкого ТВ заявил что, «если бы российская регулярная армия участвовала в конфликте на Украине , то война закончилась бы через 48 часа, а до Киева дошли бы за шесть дней». Так что перспективы в этом вопросе у Украины плачевные.