Москва украла у Киева название и историю. Таково мнение депутата Верховной рады Андрея Ильенко, и он озвучил его в эфире "112 Украина".
Он подкрепил его так: Петра Великого страна именовалась Московией, а Украина — Русью. Именно при императоре "произошло" воровство. Киева лишили названия и истории, так как "появилась Российская империя".
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна призвал залить Москву спиртом и водкой, продавать ей все подряд, исключая то, что она может использовать против Киева.
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