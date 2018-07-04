Депутат Порошенко призвал утопить Россию в водке

Россию надо залить спиртом и водкой, продавать все подряд, исключая то, что она может использовать против Киева. Такая позиция в эфире "112 Украина" прозвучала от депутата Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Олега Барна.



"Нынешняя Украина — это Россия начала 90-х"

Это, полагает спикер, поможет Киеву победить Москву в экономической войне. Кроме того, такой сценарий позволит его родине насытить бюджет, а противник индустриально деградирует. По его мнению, этому процессу способствует еще и тот факт, что в стране нет производств.

Барна подчеркнул, что Киеву надо учиться у Пекина тому, как развивать экономику, — за счет увеличения экспорта.

В этом контексте стоит напомнить слова депутата Рады Вадима Рабиновича, который обвинил власти в том, что они довели народ до обнищания. Он акцентировал внимание на росте стоимости продуктов и отсутствии отпусков и многих украинцев.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Украина находится в конце списка миролюбивых стран. "Индекс миролюбивости" государства характеризует уровень безопасности проживания в стране. В 2018 году Киев занял 154-е место, рядом с Северной Кореей, Турцией и Нигерией.

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