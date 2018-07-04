Депутат Порошенко призвал утопить Россию в водке

Россию надо залить спиртом и водкой, продавать все подряд, исключая то, что она может использовать против Киева. Такая позиция в эфире "112 Украина" прозвучала от депутата Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Олега Барна.
Это, полагает спикер, поможет Киеву победить Москву в экономической войне. Кроме того, такой сценарий позволит его родине насытить бюджет, а противник индустриально деградирует. По его мнению, этому процессу способствует еще и тот факт, что в стране нет производств.
Барна подчеркнул, что Киеву надо учиться у Пекина тому, как развивать экономику, — за счет увеличения экспорта.
В этом контексте стоит напомнить слова депутата Рады Вадима Рабиновича, который обвинил власти в том, что они довели народ до обнищания. Он акцентировал внимание на росте стоимости продуктов и отсутствии отпусков и многих украинцев.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что Украина находится в конце списка миролюбивых стран. "Индекс миролюбивости" государства характеризует уровень безопасности проживания в стране. В 2018 году Киев занял 154-е место, рядом с Северной Кореей, Турцией и Нигерией.
Читайте также:
Ввод флота России в Азовское море напугал Украину
Украина и Россия могут разорвать дипломатические отношения
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, по-видимому, хочет снова влиться в политическую жизнь родного государства.
Впервые в истории Мексики представитель альянса левых сил "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор становится президентом, а его коалиция получает большинство в парламенте и половину мест в сенате. AMLO пообещал "поставить Трампа на место". Как он это будет делать?