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Бывший служащий Елизаветы II рассказал о маленьких слабостях королевы

Мир

Издание Daily Express делится "сладкими" секретами королевы Великобритании Елизаветы II. Оказывается, ее слабостью является шоколадный торт. Завесу тайны приоткрыл бывший шеф-повар королевского двора Даррен Макгрейди, который пятнадцать лет кормил по-королевски монаршую семью.

Бывший служащий королевского двора рассказал о маленьких слабостях Елизаветы II. 387693.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Rex Features

Шоколадное лакомство настолько нравится Ее Величеству, что каждый день она позволяет себе по кусочку. Если Елизавета II не успевает побаловать себя тортом в официальной резиденции (Букрингемском дворце), то прихватывает его с собой в загородную резиденцию (Виндзорский замок). Макгрейди вспоминает, как однажды собственнолично вез кусок торта из Лондона в Виндзор.

Елизавете II очень нравятся фрукты и салаты, а вот блюд, содержащих крахмал, она избегает. Мясо тоже редко бывает на столе Ее Величества, а если все-таки его подают, то исключительно приготовленным. Вполне понятно, что блюда с чесноком и луком в большом количестве тоже редки на столе у королевы.

По свидетельству Макгрейди, меню в Букингемском дворце составляют два или три раза в неделю, а королева сообщает о своих предпочтениях, отмечая желаемые блюда галочкой.

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Историческая роскошь Елизаветы II
Темы еда Великобритания королева Елизавета II
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