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Источник Правда.Ру

В США начались массовые судебные процессы

Мир

Пекос, штат Техас (США). Фотосвидетельство суда над десятками незаконных иммигрантов. В одинаковых рабочих оранжевых комбинезонах они стоят и смиренно ожидают своей участи во время разбирательства, предназначенного для ускорения их депортации. Удручающее зрелище.

В США начались массовые судебные процессы. 387691.jpeg

Разбирательство, освещенное репортером Дебби Натан из The Intercept, вызвало споры по поводу новой политики "нулевой терпимости" администрации Дональда Трампа, которая привела к разделению семей, к тому, что малолетних детей отбирают у матерей. И все это происходит на фоне доклада о том, что Министерство здравоохранения и социальных служб потеряло след 1475 детей-мигрантов, кураторство над которыми вроде бы взяли некие спонсоры.

Получается, что потенциальные мигранты, которые предпочитают обходить иммиграционные законы Америки, должны взвесить риск потери своих детей против опасности остаться в стране своего происхождения.

Каждый день здесь одинаков. Зал суда заполнен измученными иммигрантами, на них надеты наручники.

Задача судьи состоит в том, чтобы определить, понимают ли иммигранты, какие именно обвинения против них выдвинуты, и считают ли, что они имеют адекватное юридическое сопровождение. Если они говорят, что хотят признать себя виновными, их спрашивает, делают ли они это по собственной воле. После этого они могут сделать заявление, и затем наступает очередь объявления приговора.

В прошлом месяце Генеральный прокурор США Джефф Сешнс призвал суды приговаривать к уголовной ответственности каждого иммигранта, въезжающего в страну незаконно. Это распоряжение расширяет и ужесточает программу "Операция оптимизации", введенную в 2005 году еще при администрации Обамы, и способствует проведению нынешних массовых судебных процессов.

"Сегодня мы здесь для того, чтобы передать миру послание: мы не позволим, чтобы эта страна была перегружена… Если вы незаконно пересечете эту границу, то мы будем вас преследовать", — заявил Сешнс.

Только в апреле было задержано 50 924 незаконно пересекающих границу лиц, в том числе 4314 несопровождаемых несовершеннолетних и 9 647 семейных союзов. Таковы данные Таможенного и пограничного патруля США.

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Темы CША иммигранты Барак Обама Дональд Трамп
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