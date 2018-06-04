Украинского шпиона осудили на 12 лет

4 июня Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима гражданина Украины Романа Сущенко, признав его виновным в шпионаже в России.
Cудья Олег Музыченко признал Сущенко "виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("Шпионаж"). В итоге последнему было назначено наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Защита не согласна с приговором и будет обжаловать его в Верховном суде, сообщил ТАСС юрист, представляющий интересы Сущенко, Марк Фейгин.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что в октябре 2016 года кадровый офицер украинской разведки Роман Сущенко был задержан в Москве. Тогда же в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту шпионажа.
По данным спецслужбы, Сущенко был задержан во время "шпионской акции" и является полковником главного управления разведки Минобороны Украины. В Москве Роман Сущенко собирал секретные сведения, касающиеся деятельности российской армии и войск Нацгвардии. По данным следствия, утечка подобных данных за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".
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