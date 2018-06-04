Экс-президент Эстонии предрек России потерю Санкт-Петербурга

Экс-президент Эстонии Хендрик Ильвес заявил, что Российская федерация лишится сразу нескольких своих крупных городов в случае нападения на Эстонию.

По словам Ильвеса, Россия вполне себе может позволить напасть на Эстонию. Но сразу после этого, считает экс-президент, она не досчитается не только Санкт-Петербурга, но и Томска, и Омска, и многих других городов. Ильвес добавил, что на самом деле на данный момент опасности атаки России нет, потому что Эстония — член Североатлантического блока. Именно это Ильвес назвал главным преимуществом присутствия Эстонии в НАТО.

Статья 5 Устава НАТО говорит о том, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса есть нападение на альянс в целом. Подвергшееся атаке государство имеет право на индивидуальную или коллективную оборону, включая применение вооруженных сил всех 29 стран-участниц Североатлантического альянса. Эстония вошла в состав НАТО в 2004 году.

Но при этом Хендрик Ильвес уточнил, что призрачная угроза военной атаки Российской федерации на прибалтийскую страну не самая главная проблема. Гораздо хуже, по мнению Ильвеса, то, что Россия вот уже якобы 27 лет "дискредитирует" Эстонию и оказывает на нее давление.

Напомним, что несколько дней назад немецкие средства массовой информации заявили, что Североатлантический альянс создаст 30-тысячный резерв на случай "российской агрессии". Известно, что с данной инициативой выступили Соединенные штаты Америки. Подразумевается, что новое подразделение в количестве 30 тысяч человек, сотни кораблей и самолетов должны будут прийти в боевую готовность в течение 30 дней.

Хендрик Ильвес являлся главой Эстонии с 23 сентября 2006 года по 10 октября 2016 года.

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