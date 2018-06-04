В Молдавии окончательно запретили русские новости

В Молдавии запретили российские новостные передачи. При этом конституционный суд страны признал действие законным и отклонил запрос президента Молдавии Игоря Додона.

Между тем Мария Захарова — официальный представитель МИД России считает закон антироссийским выпадом.

Напомним, что запрет на трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России вступил в Молдавии в силу еще зимой, 12 февраля.

Как ранее писала "Правда.Ру", закон, запрещающий показ российских программ, вместо президента Игоря Додона подписал спикер молдавского парламента Андриан Канду. Координационный совет по телевидению и радио Молдавии утвердил новые сетки вещания молдавских телеканалов, из которых должны были пропасть новости из России. Вещатели были предупреждены, что за ними будут следить на предмет нарушения закона с помощью внезапного мониторинга.

Беспрецедентным историю делает принятие закона в обход действующего президента Игоря Додона.

Судьи Конституционного суда пришли к выводу, что временно исполнять обязанности главы государства для утверждения этого документа может спикер парламента или премьер.

Отмечается, что в суде заявили о наличии обстоятельств, которые оправдывают данное решение. КС ссылается на тот факт, что Игорь Додон дважды отклонял закон, вносящий изменения в кодекс о телевидении и радио, мотивируя это тем, что документ "представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии в получении информации".

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