Рейс в ноль: очередные российские пилоты уволены за пьянку

Пьянка перед рейсом из Сургута привела к увольнению двух пилотов авиакомпании "Победа".

"Они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон", - объяснил РИА Новости гендиректор компании-перевозчика Андрей Калмыков.

По его словам, "в "Победе" абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь", - подчеркнул Калмыков.

При этом он пообещал на законодательном уровне добиваться ужесточения ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли.

Отмечается, что на Западе аналогичные меры стали следствием громкой авиакатастрофы, произошедшей в марте 2015 года. Напомним, тогда Airbus A320 немецкой авиакомпании Germanwings, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, разбился на юго-востоке Франции. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа - 150 человек - погибли.

Запись с обнаруженных "черных ящиков" указывает на то, что катастрофа стала результатом умышленных действий второго пилота - гражданина Германии Андреаса Лубитца, который принимал сильные психотропные препараты.

Ранее Правда.Ру писала, что Лубиц в день катастрофы пробовал снижать высоту полета на другом рейсе. Также известно, что с 16 по 23 марта он искал в интернете информацию о мерах безопасности на борту, дверях в кабину пилотов, о терминах "биполярное расстройство" и "маниакальная депрессия".