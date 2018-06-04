Впервые в СБ ООН: США не смогли набрать ни одного голоса для своей резолюции

Фото: flickr.com

В прошлую пятницу Соединенные штаты Америки наложили вето на принятую в Кувейте резолюцию Совета безопасности ООН. Данное событие вновь провело черту между Америкой и другими странами в том, что касается израильско-палестинского вопроса. В резолюции осуждалось применение Израилем силы против палестинских гражданских лиц.

Представители Соединенных штатов разработали вторую резолюцию, что обвиняла ХАМАС в насилии и признавала право Израиля на защиту своего государства. Но данную резолюцию не поддержал ни один из членов совета ООН. Лишь США проголосовали за нее, в то время как три страны проголосовали против, а остальные воздержались.

"Террористическая группа ХАМАС несет главную ответственность за ужасные условия жизни в Газе. Теперь совершенно ясно, что ООН безнадежно предвзято относится к Израилю", — заявила посол Соединенных штатов Америки в ООН Никки Хейли.

Стоит отметить, что для принятия резолюции необходимо получить по меньшей мере девять голосов за и не получить вето ни одного из постоянных членов — Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, России и Китая.

За последние несколько месяцев по меньшей мере 116 палестинцев были убиты израильскими войсками в результате протестов в Газе с 30 марта. Наибольшее количество убийств произошло 14 мая, когда Соединенные Штаты перевели свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

В условиях международного осуждения применения военной силы Израиль заявил, что многие из погибших были боевиками и что израильская армия защищала границу между Израилем и Сектором Газа.

Палестинцы же заявили, что большинство протестующих были безоружными гражданскими лицами, а Израиль применил против них военную мощь.

На протяжении многих лет Соединенные Штаты накладывают вето на ряд резолюций Совета Безопасности, что касаются Израиля. В декабре Америка наложила вето на разработанную Египтом резолюцию, призывающую администрацию президента Дональда Трампа отменить свое решение признать Иерусалим столицей Израиля.

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