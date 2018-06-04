США заставляют Китай каяться за подавление Майдана на Тяньаньмэнь

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Майк Помпео заявил, что Китай в срочном порядке должен предоставить им точные даты об убитых властями участниках демонстрации в 1989 году.

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В ответ на заявление Вашингтона Пекин напомнил, что Соединенные штаты Америке не в праве требовать что-либо от Китая или какого-либо другого государства. Представители китайской стороны заявили, что давным-давно сделали необходимые выводы из случившегося в 1989 году, а США, по своей старой привычке, продолжает назойливо напоминать Китаю о случившемся, тем самым вмешиваясь во внутренние дела другого государства.

Напомним, что же произошло 4 июня 1989 года в Пекине на площади Тяньаньмэнь. По разным данным, власти расстреляли в тот день от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Демонстранты вышли на площадь с требованиями прекратить кумовство, вседозволенность и коррупцию власти, предоставить китайцам соблюдение их демократических прав и свобод. Люди разбили палаточный лагерь на территории площади, который простоял в общей сложности более месяца. 3 июня вооруженные силы Китая предприняли попытки зайти на территорию палаточного городка, но встретили ожесточенное сопротивление. На следующий день солдаты вышли на площадь и открыли беглый огонь по демонстрантам.

Участники митинга были признаны опасными преступниками. Большинство из тех, кто остался в живых, арестовали. События вызвали волну международного осуждения правительства КНР, следствием чего стали действовать различные санкции и другие меры в отношении Китая. Международное положение Китайской народной республики укрепилось только к концу второго тысячелетия.

В Китае информация о событиях тех дней подвергается жесткой цензуре. О случившемся не пишут в учебниках истории. В китайском сегменте интернета практически невозможно найти информацию об этом.

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