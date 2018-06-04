Сорос: Итальянское правительство контролируется Путиным

Вражда разразилась между либералом-миллиардером и ярым сторонником Хиллари Клинтон Джорджем Соросом и антииммигрантской партией "Лига Севера". Партия сформировала популистское движение в коалиции с партией "Пять звезд" и лидером "Лиги" Маттео Сальвини, который в пятницу вступил в должность заместителя главы правительства Италии и министра внутренних дел, а также пообещал депортировать из Италии сотни тысяч нелегальных иммигрантов.

"Лига" Сальвини и движение "5 звезд" заключили соглашение, которое призвано "поставить итальянцев на первое место" и покончить с нестабильностью рынка и политическим хаосом.

В ответ Джордж Сорос огласил предположение, что действия Сальвини могут финансироваться президентом России Владимиром Путиным, и заявил, что "очень обеспокоен влиянием России на Европу в целом и на новое итальянское правительство."

По его словам, любое правительство, ставящее своих граждан выше мигрантов, является теперь "марионеткой Путина".

Глава экономической политики "Лиги" Клаудио Борги парировал: "Сороса беспокоит итальянское правительство? Значит, мы идем в правильном направлении…" Борги считает, что слова Сороса отражают позицию тех, кто годами спекулировал на иммигрантское теме, финансируя между тем контрабандистов для вторжения в Италию.

"Ветер изменился для Сороса и всех тех, кто извлекал выгоду из смерти сотен людей", — резюмировал Борги.

На страницах итальянского изданич Corriere della Sera Сорос отметил, что растущее влияние "Лиги" является отражением ошибочной миграционной политики Европы, которая наложила несправедливое бремя на Италию. Он считает, что вместо того, чтобы переселять мигрантов, ЕС должен был бы заплатить Италии.

По мнению Сороса, Европа может использовать нынешний расклад в Итвлии, чтобы преподать ей урок. Если ЕС будет следовать этой линии, он выкопает себе могилу, провоцируя негативный ответ итальянского электората, который затем переизберет движение "5 звезд" и "Лига Севера" с еще большим перевесом голосов.

Италия - далеко не первая европейская страна, отвергшая идеологию открытых границ Сороса.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал нападки на предполагаемый "план Сороса" основой своей перевыборной кампании в этом году. Этот план предполагал наводнение Венгрии мусульманскими мигрантами. Правда, сам Сорос назвал это обвинение ложным и смешным, отметив, что насильственное перемещение мигрантов в другие страны нежелательно, и он выступает лишь за добровольное распределение беженцев в Европе.

Также несогласие с политикой Сороса выражают Польша и Чехия.

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