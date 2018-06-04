The Telegraph: Британия попробует выкинуть Россию из Интерпола

Возможно, России ограничат доступ к базе данных Интерпола. По крайней мере, с такой просьбой к главе МВД Великобритании Саджиду Джавиду обратились члены ее парламента.

По информации издания The Telegraph, Россия якобы пыталась через Интерпол выследить основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. С просьбой парламентарии обратились после того, как Браудера задержала испанская полиция.

Напомним, что вскоре после задержания Браудер был отпущен, как писали СМИ, поскольку дело имеет политическую подоплеку. 30 же мая появилась информация, что Интерпол не выдавал ордер на его задержание вовсе.

Как ранее писала "Правда.Ру", Уильям Браудер был дважды заочно осужден в России за преднамеренное банкротство фонда и уклонение от уплаты налогов в общей сложности на девять лет колонии.

По мнению адвокат-международника Дмитрия Аграновского, "случай политизированный, поэтому вероятность выдачи была минимальная". "Они могут найти массу поводов, чтобы не признать наши приговоры. Процесс над Браудером был заочный, поэтому он заведомо не соответствует европейской конвенции". Аграновский напомнил, что к тому же, "Браудер является гражданином Великобритании — не слишком дружественного для России государства, которое вовлекло его в некую враждебную политизированную деятельность, и поэтому, естественно, за него будут заступаться. Европа Браудера не выдаст, может быть, его выдаст когда-нибудь какая-нибудь другая страна".

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