Украинский спортсмен рассказал о желании убивать русских

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил о неприязни, которую испытывает к русскоговорящим людям.

Фото: википедия

Стаховский в интервью 112.ua. пояснил, что у него есть "предубеждение к русскоязычным - это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу... Без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил".

Позже он заявил, что шутит, но когда журналист напомнил спортсмену, что он и сам говорит на русском языке в данный момент, сразу же перешел на украинский.

Также Стаховский добавил, что спорт неотделим от политики, сопроводив свое высказывание нецензурной бранью.

По его словам, "...спорт и есть политика! И политика на самом высшем уровне".

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что народный депутат Украины Иван Винник (Блок Петра Порошенко) заявил, что русского языка не существует.

Об этом он сказал во время чествования памяти "небесной сотни" в Херсоне, пишут Херсонские вести.

Так, изначально один из членов самообороны во время своего выступления возмутился тем, что глава Херсонской ОГА Андрей Путилов постоянно говорит на русском языке и не хочет учить украинский.

После этого Винник и сообщил, что русского языка вообще не существует.

"Возможно, я скажу для кого-то неожиданную вещь, но я хочу акцентировать на том, что русского языка не существует. Есть северный диалект украинского языка. Дело в том, что в 15 столетии в России вообще не было языка, был монгольский язык, немецкий и потом импортировали украинцев, которые написали первую книгу в России. Поэтому я прошу прекратить все инсинуации касательно языка", - сказал народный депутат.

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