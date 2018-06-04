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Источник Правда.Ру

НАТО создает боевой резерв для защиты от Москвы и вторжения в Россию

Мир

В НАТО намерены увеличить свою готовность на случай "нападения со стороны России". Руководство альянса приняло решение создать оперативный резерв в количестве 30 тыс. человек. 

НАТО создает боевой резерв для защиты от Москвы и вторжения в Россию. 387642.jpeg
Фото: flickr.com

Как пишет газета Die Welt со ссылкой на высокопоставленных дипломатов альянса,  резервное соединение станет дополнением существующих сил NATO Response Force, которые сейчас насчитывают около 20 тысяч военнослужащих. 

Инициатором нововведений стали США, исполнителем будет Германия. По данным издания, министры обороны обсудят этот план на следующей неделе на встрече в Брюсселе. В середине июля лидеры стран альянса должны принять политическую декларацию.

К тому же,  в НАТО намерены улучшить "военную мобильность", чтобы быстрее перемещать тяжелую технику, в частности танки, до места развертывания. Это потребует совершенствования инфраструктуры, а также устранения административных барьеров и ускорения принятия политических решений.

Таким образом, Евросоюз поставил цель отразить "российское внедрение" в страны Восточной Европы, в частности в Прибалтику и Польшу.

Документ, который выпустят перед началом учений НАТО в Прибалтике, призывает усилить сотрудничество между альянсом и ЕС, а также увеличить присутствие на восточном и южном направлениях.

По этому поводу кандидат военных наук Сергей Суворов пояснил RT, что современная европейская инфраструктура действительно малопригодна для переброски войск. В частности, большие трудности вызывает транспортировка или передвижение танков.

Суворов подчеркнул, что "инфраструктура Германии не позволяет обеспечить нормальное передвижение основного боевого танка Leopard 2. На мостах нередко ставятся знаки, запрещающие проезд этих тяжёлых машин".

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, новая группировка будет дублировать часть функций Сил быстрого реагирования. "Любой военный резерв необходим для подготовки к отражению масштабной агрессии или совершению нападения. Такой подход укладывается в нынешнюю парадигму НАТО. Но, на мой взгляд, предназначение будущего резерва альянса заключается том, чтобы залатать дыры в Силах быстрого реагирования", - резюмировал Корнев.

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Темы сша нато евросоюз
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