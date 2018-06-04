Facebook сдавала все данные пользователей Apple и Samsung

По информации The New York Times, компания Facebook снова подозревается в нарушении конфиденциальности. Издание сообщает, что социальная сеть делилась личными данными пользователей с 60 производителями смартфонов, включая таких лидеров рынка, как Apple и Samsung и Microsoft. Соцсети это было нужно, чтобы увеличивать охват своей аудитории. Делали они это путем встраивания собственных функций через API.

Фото: REX/Shutterstock

Так, производители смартфонов имели информацию о самих пользователях, круге их друзей, их воззрениях и предпочтениях. Причем запрет на обмен данными в настройках не останавливал такое вмешательство.

"Это похоже на то, как вы устанавливаете дверные замки, после чего узнаёте, что слесарь раздал ключи всем своим друзьям, чтобы они могли заходить и копаться в ваших вещах без разрешения", — считает бывший главный технолог Федеральной торговой комиссии Ашкан Солтани.

Если все это правда, — налицо нарушение правил Федеральной торговой комиссии, согласно которым разрешение на использование данных должно каждый раз спрашиваться у пользователей.

Представители Facebook утверждают, что данные New York Times ложные и работа велась лишь с той личной информацией пользователей, которую те разрешали использовать.

Напомним, что в начале нынешнего года подобный скандал уже имел место. Выяснилось, что Facebook дала доступ к данным пятидесяти миллионов пользователей фирме Cambridge Analytica. Марк Цукерберг — создатель соцсети ошибку тогда признал, но расследование все равно было инициировано.

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