Посол США нырнул в прорубь чтобы наказать Путина

Оказывается, знакомство "на собственной шкуре" с крещенскими традициями россиян для посла США в России Джона Хантсмана было связано не с житейским любопытством или протоколом. Он хотел превзойти в совершении обряда президента России Владимира Путина. В этом дипломат признался в эфире телеканала Fox News.

Он заметил, что в то время, как Владимир Путин окунулся только один раз, Хантсман, в соответствии с правилами обряда, сделал это трижды.

Напомним, что 21 января Хантсман окунулся в прорубь возле Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье и назвал произошедшее незабываемым опытом. "Как только вы попадаете в воду при этой температуре, вы теряете контроль над своими мышцами, ваша дыхательная система практически выключается", — описал он свои ощущения.

Ханстман тогда отметил, что случившееся показывает, что и народ США способен на такие действия, отдавая дань обычаю. Он добавил, что знание традиций друг друга способствует взаимопониманию народов двух стран.

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