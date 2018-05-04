В США успешно испытали лекарство, избавляющее от тяги к алкоголю

Американские ученые из университета Техаса разработали экспериментальное лекарство от алкоголизма.

Оно было опробовано на крысах и червях, которых иссследователи вылечили от тяги к спиртному.

Как пояснил Джеймс Сан из университета Техаса в Остине (США), "наше вещество, JVW-1034, воздействует на другую цепочку нейронов и поэтому оно не имеет подобных минусов".

В последние годы ученые выяснили, что алкоголизм развивается не из-за "слабой воли" или каких-то других проблем с характером у человека, а из-за наличия определенных мутаций в генах, отвечающих за переработку этанола.

Соответственно, медики начали проявлять интерес к созданию препаратов, которые бы "исправляли" работу подобных участков ДНК и связанных с ними белков и частей мозга, и помогали бы алкоголикам избавляться от зависимости, или же предотвращали ее развитие.

Ранее исследователи заявили о прогрессе в области установления способов борьбы с алкоголизмом и ожирением. Гормон, регулирующий эти вредные привычки, присутствует в организме человека.

Ученые из Университета Айовы первый эксперимент провели на мышах, обусловливая это схожестью процессов, происходящих внутри нас. Гормональный компонент FGF21, то есть фактор роста фибробластов воздействует на мозговую активность и снижает тягу к потреблению простых сахаров.

Он оказался единственным из гормонов, отвечающих за возникновение аппетита, который можно "заблокировать", тем самым ограничивая тягу ко вредным веществам. Те мыши, у которых происходила мутация этого компонента, предпочитали больше сладкой пищи, а обычные - наоборот.

Теперь они пытаются установить, какие нервные пути задействованы в процессе регуляции данного элемента. Исследователи подчеркнули, что FGF21 снижает интерес организма к алкоголю, который также содержит переработанный и ферментированный сахар. Результаты изыскания опубликовал журнал Cell Metabolism.