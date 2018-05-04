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Источник Правда.Ру

Украинцы пообещали "акцию" на Крымском мосту

Мир

Украинские националисты пообещали акцию на Крымском мосту. Лидер группировки "Организация украинских националистов" (ОУН)* Николай Коханивский анонсировал некую активность на этом объекте.

Украинцы пообещали "акцию" на Крымском мосту. 386620.jpeg

Коханивский рассказал в интервью "Обозревателю", что "на Крымском мосту появится какой-то плакат" . По его словам, на баннере националисты хотят написать, что "Крым - Украина". Среди прочих вариантов - лозунги экстремистского содержания.

Он также заверил, что экстремисты не намерены останавливаться и в дальнейшем планируют организовать акции непосредственно в Крыму.

На Украине не в первый раз озвучивают планы в отношении Керченского моста. Так, один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* Ленур Ислямов заявил, что экстремисты намерены "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту.

Напомним, Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров. 

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане.

Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.

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Темы крымский мост
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