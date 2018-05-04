Американский генерал, командующий силами США в Афганистане Джон Николсон выступил с заявлением, что Вашингтон и Москва должны сотрудничать в упорной борьбе с исламистами.
Как пишет Newsweek, Николсон заявил о том, что он будет рад помощи России в стабилизации ситуации в Афганистане сразу после того, как доклад конгресса США пролил свет на проигрываемую борьбу за растерзанный войной Афганистан.
По словам Николсона, "Талибану" оказывают ограниченную помощь. Мне в мою штаб-квартиру доставляли вооружения, отправленные губернаторами северных частей страны, которые заявляли, что это оружие "Талибану" предоставили русские. Разумеется, сложно подтвердить это с большой степенью уверенности. Главное, что у нас с Россией в Афганистане есть общие интересы".
"У нас есть общая заинтересованность в победе над ИГ**, у нас есть общая заинтересованность в борьбе с наркотиками, у нас есть общая заинтересованность в мире и стабильности в Афганистане", - подытожил Николсон.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что в Вашингтоне растет паника: если Пентагон не направит в Афганистан дополнительный контингент войск, эта охваченная гражданской войной страна вскоре может полностью оказаться под контролем "Талибана".
Вот почему Дональд Трамп разрешил главе Пентагона Джеймсу Мэттису увеличить численность американских военных в Афганистане, где в настоящее время размещено восемь с половиной тысяч солдат и офицеров США.
Эксперты с тревогой отмечают, что война США в Афганистане, которая продолжается 16 лет, оказалась самой затяжной военной операцией в истории Пентагона. Для сравнения: война США во Вьетнаме длилась восемь лет, с 1965-го по 1973 год, и завершилась тяжелым поражением Вашингтона. Теперь талибы, контролирующие до 60% территории Афганистана, грозят превратить страну во второй Вьетнам.
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