4 мая в акватории Черного моря было задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041".
Причиной задержания стал незаконный вылов камбалы, экипаж доставлен в Крым, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике.
По данным пограничников, 4 мая западнее мыса Тарханкут сторожевым кораблем "Аметист" задержано украинское рыболовецкое судно, осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Cообщается, что корабли ВМФ России подобным образом будут действовать и в Азовском море.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что 26 марта корабль украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно под флагом России. Сообщалось, что на его борту находился экипаж из 10 человек.
Читайте также:
Украина захватила российское рыболовецкое судно "Норд"
Моряков захваченного судна "Норд" заставляют стать украинцами
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что США должны всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за её "вмешательство" в выборы страны.
3 мая утром в Сирии разбился истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли.
Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы.