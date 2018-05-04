Российские пограничники задержали украинское судно у Крыма

4 мая в акватории Черного моря было задержано украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041".

Причиной задержания стал незаконный вылов камбалы, экипаж доставлен в Крым, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике.

По данным пограничников, 4 мая западнее мыса Тарханкут сторожевым кораблем "Аметист" задержано украинское рыболовецкое судно, осуществлявшее незаконный промысел камбалы-калкан сетными орудиями лова в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Cообщается, что корабли ВМФ России подобным образом будут действовать и в Азовском море.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что 26 марта корабль украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно под флагом России. Сообщалось, что на его борту находился экипаж из 10 человек.

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