Вот тебе и "батут": россиянин полетит на Луну на корабле США

Российский космонавт в 2024 году планирует отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion, пояснили в ракетно-космической отрасли и компании "Энергия".

В рамках совместного проекта России и США космонавт отправится к окололунной орбите для установки шлюзовой камеры.

Как пишет РИА Новости, проект Lunar Orbital Platform - Gateway - это международная станция, о создании которой Роскосмос и NASA договорились в 2017 году. Её планируют использовать для отработки выхода в космос и приземления на поверхность Луны.

Сообщается, что шлюзовую камеру сделают в России, а российский космонавт доставит её на станцию вместе с командой Orion.

При этом собеседник в ракетно-космической корпорации «Энергия» подтвердил, что переговоры об участии российского космонавта ведутся, но пока на начальной стадии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что названы сроки строительства первого космического корабля "Федерация". Он будет готов в 2021 году. Тогда же планируется первый беспилотный запуск корабля. Через два года он отправится в полет уже с экипажем.

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