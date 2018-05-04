Руководители российских банков стали неофициально составлять списки недобросовестных клиентов после того, как в России полноценно заработал двухуровневый механизм реабилитации клиентов-отказников.
Сообщается, что банки начали отказывать клиентам, не передавая информацию об этом в контролирующие органы. Об этом со ссылкой на собственные источники на рынке пишет "Коммерсантъ".
Причиной этого стал тот факт, что после запуска системы реабилитации отказники начали активно обращаться в банки с запросами на исключение из перечня.
Со своей стороны, банки стремятся как можно реже сталкиваться с долгой процедурой реабилитации. Поэтому кредитные организации стали отказывать клиентам, не оформляя официально их включение в черный список через Росфинмониторинг.
Что характерно, большинство клиентов-физлиц не настаивают на документальном закреплении отказа им в проведении операций, а банки имеют полное право не сообщать пользователям о том, что он, по мнению банкиров, сделал неправильно.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что менеджеры разорившегося банка "Открытие" попадут в черный список ЦБ с фактическим запретом на работу по специальности. Такое решение коснется бенефициаров банка, членов наблюдательного совета и правления, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей и главных бухгалтеров филиалов.
Читайте больше:
ЦБ представил черный список жуликоватых банкиров из почти 6 тысяч человек
Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что США должны всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за её "вмешательство" в выборы страны.
3 мая утром в Сирии разбился истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли.
Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы.