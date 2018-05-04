В банках появились нелегальные "черные списки" клиентов

Руководители российских банков стали неофициально составлять списки недобросовестных клиентов после того, как в России полноценно заработал двухуровневый механизм реабилитации клиентов-отказников.

Сообщается, что банки начали отказывать клиентам, не передавая информацию об этом в контролирующие органы. Об этом со ссылкой на собственные источники на рынке пишет "Коммерсантъ".

Причиной этого стал тот факт, что после запуска системы реабилитации отказники начали активно обращаться в банки с запросами на исключение из перечня.

Со своей стороны, банки стремятся как можно реже сталкиваться с долгой процедурой реабилитации. Поэтому кредитные организации стали отказывать клиентам, не оформляя официально их включение в черный список через Росфинмониторинг.

Что характерно, большинство клиентов-физлиц не настаивают на документальном закреплении отказа им в проведении операций, а банки имеют полное право не сообщать пользователям о том, что он, по мнению банкиров, сделал неправильно.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что менеджеры разорившегося банка "Открытие" попадут в черный список ЦБ с фактическим запретом на работу по специальности. Такое решение коснется бенефициаров банка, членов наблюдательного совета и правления, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей и главных бухгалтеров филиалов.

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