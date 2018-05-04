В СМИ Санкт-Петербурга 4 мая появились сообщения, что неизвестные террористы могут использовать бежевый Renault Fluence для совершения диверсии на Ленинградской атомной станции.
О готовящихся терактах к инаугурации президента Владимира Путина сообщили петербургский портал "Конкретно" и информационное агентство "Фонтанка".
По данным издания, якобы накануне вечером начальник службы безопасности Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору получил предупреждение от управления 95-й дивизии Федеральной службы войск национальной гвардии из Москвы о готовящемся теракте.
Сообщается, что теракт может произойти на одном из объектов атомной энергетики, которые охраняет Росгвардия в праздничные дни, включая дату инаугурации Владимира Путина 7 мая.
По этому поводу также говорилось, что на Ленинградской АЭС в Сосновом Бору усилены меры безопасности. Некоторые издания уже опубликовали опровержения этой информации.
Таким образом, в департаменте по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии сообщили, что информация о терактах не соответствует действительности.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент Владимир Путин в день своей инаугурации не воспользуется новым лимузином "Кортеж". Таков замысел режиссера мероприятия.
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