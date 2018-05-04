Руководители Нобелевского комитета сделали официальное заявление о том, что в этом году премия по литературе вручаться не будет.
Такое решение принято на фоне скандала в Шведской академии, отвечающей за награждение и отбор номинантов. Остальные номинации останутся без изменений.
Планируется, что в 2019 году вручение Нобелевской премии по литературе будет возобновлено, и победители получат сразу две премии - за 2018 и 2019 годы.
Напомним, Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, в прошлом году начала внутреннее расследование об утечке данных.
Подозрения пали на одного из членов организации, которого также заподозрили в сексуальных домогательствах к женщинам.
Выяснилось, что речь идет о Жан-Клоде Арно - муже поэта и члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Он якобы систематически раскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе, а также рассказывал, кто станет новым членом Шведской академии. Арно все обвинения в свой адрес отрицал.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что в 2011 году в Стокгольме по традиции объявили лауреата премии по литературе. Тогда престижную премию получил шведский поэт Томас Транстремер.
Напомним, Транстремер, один из самых известных поэтов Швеции, - лауреат всех крупных скандинавских премий. Церемония вручения наград прошла в Стокгольме и Осло 10 декабря, в день кончины ее основателя - Альфреда Нобеля (1833-1896). Д него премию по литературе получил перуанец Марио Варгас Льосе.
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