Изоврались: США лишили денег "Белые каски"

Госдеп США принял решение о прекращении финансирования неправительственной организации "Белые каски" в Сирии.

Как сообщил телеканал CBS, организация, бюджет которой на треть состоял из денег, выделяемых Вашингтоном, осталась без американских денег. При этом "Белые каски" не получали уведомления о завершении их финансирования.

В самой организации пояснили, что "это очень тревожное развитие событий. В конечном итоге, это негативно скажется на возможности гуманитарных работников спасать жизни".

Госдеп со своей стороны отказался комментировать ситуацию. Сообщается, что США ведут поиск альтернативных источников финансирования для гуманитарных проектов в Сирии.

Напомним, "Белый каски" неоднократно выступала с утверждениями о том, что авиация правительственных сирийских сил наносит удары по районам с мирными жителями.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что большую роль в распространении информации об атаке в Идлибе 4 апреля сыграла организация "Белые каски". То, что в России их "свидетельства" в расчет не принимают в силу очевидной ангажированности "Белых касок", западных политиков и прессу особо не волнует. Они ее используют весьма активно и без какой-либо проверки. Почему это происходит, читайте в материале: Как фальшивки войны стали частью большой игры.

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