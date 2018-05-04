Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Новая версия: названа доза яда, которым отравили Скрипалей

Мир

По данным ОЗХО, доза вещества, которыми отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, составляла от 50 до 100 граммов.

Новая версия: названа доза яда, которым отравили Скрипалей. 386591.jpeg

Как сообщает New York Times со ссылкой на главу организации Ахмета Узюмджю, вещество могли применить в качестве аэрозоля, в жидком виде или в виде геля.  

Специалисты ОЗХО намерены следить за ним в будущем - согласно последним принятым документам, страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия, должны будут задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает пять-десять граммов.

Напомним, отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где отравили работавшего на британские спецслужбы Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Возможное название вещества, "Новичок", зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

При этом президент Чехии Милош Земан на днях признал, что в стране производили и испытывали отравляющее вещество А-230, которое чешская военная разведка определила как "Новичок".

В конце марта Земан приказал Службе безопасности и информации Чехии (BIS) предоставить отчет о том, производился ли на территории Чехии яд "Новичок». 4 марта подобный яд был применен против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

По информации BIS, этот яд не является "Новичком". Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила о том, что в Чехии в том числе изучают вещества типа "Новичок". Кроме того, подобные разработки велись в США, Швеции и Великобритании.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория высказала мнение, что покушение могло быть совершено на его дочь Юлию.

По данным телеграм-канала Mash, она заявила, что за покушением на Скрипаля и его дочь может стоять "возмущенная женщина".

Она также пояснила, что Юлия Скрипаль в ближайшее время собиралась выйти замуж, но мать жениха была против свадьбы. "Мама - высокопоставленная сотрудница одной из структур. Юля для нее - это дочь предателя", - рассказала она.

Читайте также:

СМИ сообщили о быстром улучшении здоровья Юлии Скрипаль

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы скрипаль специалисты
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 04.05 азартны
Житейские истории
Обратная сторона "Луны"
Южная Азия
Вызов принят: Пекин концентрирует военную мощь на Спратли
Читательский топ
В ООН по-тихому убирают русский язык
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Новости Все >
Новая версия: названа доза яда, которым отравили Скрипалей
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
ЕАЭС готовиться к принятию регулирования криптовалют
В Омске дали срок за продажу майнинга
Обновленный вокзал Нижнего Новгорода готов к наплыву фанатов
Путин заявил о готовности России к ЧМ-2018
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык

Представители России при ООН выступили с заявлением против выдавливания русского языка из Организации Объединенных Наций.

В ООН по-тихому убирают русский язык
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Власть
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Мир
Россия насторожила Запад сокращением военных расходов
Мир
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Мир
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что США должны всерьёз рассмотреть возможность ответного киберудара по России в отместку за её "вмешательство" в  выборы страны.

Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
В ООН по-тихому убирают русский язык
Мир
В ООН по-тихому убирают русский язык
Власть
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
США и Канада
Разобрались: почему россияне массово эмигрируют в США
Происшествия
Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии

3 мая утром в Сирии разбился  истребитель Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным российского министерства обороны, оба пилота погибли. 

Птицы убили Су-30СМ в небе Сирии
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
США и Канада
Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?"
Мир
В ЛНР заявили о начале "горячей" стадии конфликта
Мир
Жители Лондона вышли на улицы с портретами Сталина
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 04.05 азартны Соломон Соловьев Любовь Степушова Вызов принят: Пекин концентрирует военную мощь на Спратли Любовь Степушова Пол Крейг Робертс Пол Крейг Робертс: "В чем смысл быть слугой США и противником России?" Пол Крейг Робертс
Комментарии
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Один-единственный: назван человек, способный помирить Россию с Западом
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
Ветеранам Великой Отечественной войны раздадут по $150
В НАТО поразились эффективности "российской пропаганды"
Новая версия: названа доза яда, которым отравили Скрипалей
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Путин заявил о готовности России к ЧМ-2018
Разобрались: почему россияне массово эмигрируют в США
Безопасность Крымского моста смогут обеспечить лишь в 2019 году
Безопасность Крымского моста смогут обеспечить лишь в 2019 году
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
Путин заявил о готовности России к ЧМ-2018
Умирающий Маккейн призвал к немедленной атаке России
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
США готовят новую фальшивую химатаку для удара по Сирии
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Доскакались: Россия начала жестко задерживать идущие в Мариуполь корабли
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Новости Армении
Будет ли при Пашиняне война за Карабах?

Ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него не будет зависеть от Никола Пашиняна. Не Армения и не Азербайджан решают карабахский вопрос, а геополитические силы.

Будет ли при Пашиняне война за Карабах?
Пять причин, почему Запад умирает
Северная Америка
Пять причин, почему Запад умирает
Квант исключительности. Он неизлечим?
Мир
Квант исключительности. Он неизлечим?
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Евросоюз
Почему Трамп игнорирует Европу, но не Россию
Армянская ягодка цветной революции
Новости Армении
Армянская ягодка цветной революции
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
Дальний Восток
Ким Чен Ын в шаге от печальной участи Каддафи
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Бывший СССР
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Мир
Жаркое лето 1967-го: "Малый Перл-Харбор" Америки и "советский ракетный эсминец"
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался