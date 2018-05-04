Новая версия: названа доза яда, которым отравили Скрипалей

По данным ОЗХО, доза вещества, которыми отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, составляла от 50 до 100 граммов.

Как сообщает New York Times со ссылкой на главу организации Ахмета Узюмджю, вещество могли применить в качестве аэрозоля, в жидком виде или в виде геля.

Специалисты ОЗХО намерены следить за ним в будущем - согласно последним принятым документам, страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия, должны будут задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает пять-десять граммов.

Напомним, отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где отравили работавшего на британские спецслужбы Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Возможное название вещества, "Новичок", зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

При этом президент Чехии Милош Земан на днях признал, что в стране производили и испытывали отравляющее вещество А-230, которое чешская военная разведка определила как "Новичок".

В конце марта Земан приказал Службе безопасности и информации Чехии (BIS) предоставить отчет о том, производился ли на территории Чехии яд "Новичок». 4 марта подобный яд был применен против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

По информации BIS, этот яд не является "Новичком". Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила о том, что в Чехии в том числе изучают вещества типа "Новичок". Кроме того, подобные разработки велись в США, Швеции и Великобритании.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория высказала мнение, что покушение могло быть совершено на его дочь Юлию.

По данным телеграм-канала Mash, она заявила, что за покушением на Скрипаля и его дочь может стоять "возмущенная женщина".

Она также пояснила, что Юлия Скрипаль в ближайшее время собиралась выйти замуж, но мать жениха была против свадьбы. "Мама - высокопоставленная сотрудница одной из структур. Юля для нее - это дочь предателя", - рассказала она.

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