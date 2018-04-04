В российском МИДе заявили, что Москва направит новых сотрудников в зарубежные посольства, ранее выславшие дипломатов в связи с так называемым "делом Скрипаля".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дипмиссия в значительной степени лишена возможности работать "по содержательному наполнению двусторонних отношений".
По его словам, это происходит, несмотря на существующие проблемы, особенно в политической сфере, которые "приобретают размах беспрецедентный".
Рябков заявил, что дипломаты занимались вопросами "практического сотрудничества - от борьбы с терроризмом до космоса, культуры, науки; это и образовательный обмен и т.д."
Замминистра добавил, что кадровый состав посольств РФ в США "резко ослаблен так же, как и представительство в Нью-Йорке".
"Поэтому нам надо эти кадровые бреши заполнять. Мы этим будем заниматься", - подытожил Рябков.
Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Посол России в США пояснил, что Россия ожидала такого развития ситуации с высылкой дипломатов, но рассчитывала на здравый смысл - что Вашингтон поможет Лондону "остановить истерику".
Со своей стороны, Вашингтон готов принять новые меры в случае ответа России на высылку дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле, заявили в госдепе.
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