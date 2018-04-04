Эрдоган рассказал, как Евросоюз обманул Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Евросоюз обещал предоставить 3 млрд евро на восстановление севера Сирии, но денег не перечислил.

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"На данный момент Евросоюз обещал нам определенные финансы...Они обещали от трех миллиардов евро, но эти деньги не были получены", - пояснил Эрдоган по итогам саммита РФ-Турция-Иран.

По его словам, вне зависимости от того, будут ли получены эти деньги, инвестиции в этом регионе будут продолжены. "Мы считаем, что мы обязаны проводить такую работу", - сказал президент Турции.

Он также напомнил, что вместе с неправительственными организациями на восстановление инфраструктуры в Сирию уже вложено порядка $30 млрд.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воспринял учения НАТО в Норвегии как оскорбление своей страны и всего народа.

"Они поместили Ататюрка и меня на стенд с мишенями на учениях НАТО и разожгли скандал... Целью были Турция и турецкий народ. Мы готовы ко всему", - цитирует турецкого лидера Nation News

Скандал разгорелся во время учений Trident Javelin. Организаторы разместили на стенде с портретами так называемых "врагов" - Эрдогана и первого лидера Турецкой Республики Мустафу Кемаля Ататюрк. Позже Генсек НАТО Йенс Столтенберг извинился перед турецким лидером, пообещав ему тщательно расследовать инцидент. Но Эрдоган обиделся всерьез и извинений не принял.