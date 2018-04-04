Украинский генерал рассказал, чем для ВСУ окончится наступление на Ростов

Экс-министр обороны Украины Евгений Марчук заявил, что ВСУ не стоит думать о "наступлении на Ростов".

"Приходилось слышать "Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова" и так далее. Нужно быть реалистами", - заявил генерал в интервью телеканалу ZIK. По его словам, наступление на Россию - это "прекрасная патриотическая иллюзия".

По его словам, для любой наступательной операции нужна соответствующая подготовка и резервы, которых у ВСУ нет даже для того, чтобы освободить Донецк.

Марчук подчеркнул, что необходима дополнительная мобилизация, а также перестройка структуры войск из оборонительной в наступательную. Генерал напомнил, что "с той стороны" украинских военных встретят "уже не трактористы и комбайнеры".

Напомним, на Украине не в первый раз заявляют о желании "дойти" до российских городов. Так, в прошлом году депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что ВСУ способны победить российскую армию и провести парад в центре Москвы.

"Правда.ру" ранее сообщила, что президент Украины Петр Порошенко на брифинге в Луцке заявил, что Вооруженные силы Украины попали в рейтинг журнала News Week как одни из лучших в мире.

По данным "112 Украина", Порошенко пояснил, что "обнародован - мне только что сообщили - условный рейтинг журнала News Week, где украинские ВС зачислены в ряды лучших вооруженных сил мира. Подчеркиваю, когда я был избран президентом, у нас армии не было вообще".

Таким образом Украина заняла 30-е место в рейтинге "50 самых могущественных вооруженных сил мира". Эксперты оценили оборонный бюджет Украины в 4,88 млрд долларов.

Преимущество украинской армии в том, что она имеет боевой опыт. Такое мнение высказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.