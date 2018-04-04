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Источник Правда.Ру

Британия сочла "извращением" сотрудничество с Россией

Мир

Власти Великобритании категорически отказываются от совместного с Москвой расследования инцидента в Солсбери.

Британия сочла "извращением" сотрудничество с Россией. 385438.jpeg

Такое заявление сделал исполняющий обязанности постпреда Британии в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) Джон Фогго. 

По его словам, "Великобритания, и в этом ее поддержали многие другие страны, пришла к умозаключению о том, что с высокой долей вероятности российское государство несет ответственность за это нападение и что никакого другого правдоподобного объяснения нет. В конвенции о химоружии нет требования, чтобы жертва привлекала вероятного преступника к совместному расследованию. Так поступить было бы извращением".

Он также обвинил Москву в неуважении к конвенции по химоружию, к ОЗХО и техническому секретариату организации.

Как сообщает "Правда.Ру", ОЗХО направила ответ на вопросы Москвы по делу Скрипалей. По существу, ответ был получен только на один вопрос. "Москва изучает предоставленные ОЗХО ответы по делу Скрипаля. Отмечается, что ОЗХО ответила по существу только на один вопрос", - говорится в сообщении постпредства в Twitter.

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