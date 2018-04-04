Власти Китая не планируют останавливаться в торговом противостоянии с США и призвали страны ВТО бороться с американским торговым протекционизмом.
Как пояснил постоянный представитель Китая при ВТО Чжан Сянчэнь, "мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США".
По его словам, Пекин не намерен сидеть "сложа руки" и намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО.
Представители Китая отметили, что США своими действия не только расшатывают основы ВТО, но и ставят "под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему".
Напомним, в США был опубликован список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что Пекин зеркально ответил Вашингтону в санкционной войне протекционистскими тарифами. Каковы стартовые позиции сторон в начавшейся войне и может ли Россия стать ее бенефициаром?
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