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Источник Правда.Ру

Китай собирает всемирную коалицию против США

Мир

Власти Китая не планируют останавливаться в торговом противостоянии с США и призвали страны ВТО бороться с американским торговым протекционизмом. 

Китай собирает всемирную коалицию против США. 385437.jpeg

Как пояснил постоянный представитель Китая при ВТО Чжан Сянчэнь, "мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США". 

По его словам, Пекин не намерен сидеть "сложа руки" и намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО.

Представители Китая отметили, что США своими действия не только расшатывают основы ВТО, но и ставят "под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему".

Напомним, в США был опубликован список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что Пекин зеркально ответил Вашингтону в санкционной войне протекционистскими тарифами. Каковы стартовые позиции сторон в начавшейся войне и может ли Россия стать ее бенефициаром?

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