Установлены новые полезные свойства шоколада

Ученые - диетологи пришли к выводу, что в обычном шоколаде скрывается универсальное средство, дарящее долголетие.

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Таким образом, шоколад можно и нужно употреблять его стоит каждый день. Секрет его пользы заключается в какао, которое способно стабилизировать выработку дофамина.

Отметим, что какао - источник минералов и других необходимых для организма веществ, включая магний, который помогает сохранять здоровье костей и способствует мышечному расслаблению. Также шоколад с высоким содержанием какао может стать неплохим источником железа.

При этом цинк, являющийся важным компонентом какао, способствует обновлению клеток, а повышение уровеня фенилэтиламина сохраняется молодость мозга и когнитивные способности человека.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые из Гарвардского университета путем исследований пришли к выводу, что шесть плиток шоколада в неделю снизит риск развития аритмии. Британцы нашли связь между употреблением шоколада и уменьшением опасности трепетания предсердий.

Так, шесть 30-граммовых плиток шоколада в неделю уменьшают риск аритмии у мужчин на 23%, а у женщин - на 21%.