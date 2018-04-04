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Источник Правда.Ру

За соцсетями россиян начнут следить народные дружины

Мир

Cтраны - участницы ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) могут принять закон, согласно которому  за распространение экстремистской и террористической информации будут наказывать пользователей соцсетей.

За соцсетями россиян начнут следить народные дружины. 385428.jpeg

При этом соответствие материалов закону будут "народные дружины", состоящие из интернет-активистов. Модельный закон "Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму" уже разработан и может быть принят этой осенью на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ.

На сегодняшний день в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан). По мнению экспертов, борьба за безопасность в Сети может обернуться репрессиями против инакомыслящих.

Проогнозируется,  что закон введет ответственность за "вбросы". Не исключено, что будет ужесточен доступ к государственным информационным ресурсам. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что на поприще вбросов за последние годы отличилась  Украина, не брезгующая "телефонным терроризмом". Как указывает канал «Говорит Долгов»: "к вопросу о том, откуда пошли все эти "власть скрывает правду" и "400 мертвецов", мы помним, что недавние звонки с массовым "минированием" тоже были с Украины".

Сообщается, что украинский пранкер Евгений Вольнов в первые часы трагедии Кемерово обзванивал морги, представлялся "сотрудником МЧС" и говорил сотрудникам о том, что к ним привезут сотни трупов. Запись с его "разговорами" лежит в сети. Что характерно, Вольнов заявил, что "является единственным, кто говорит правду и не боится этого". "Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах.

"Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово с целью дестабилизации ситуации в регионе...Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре",-  сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета РФ. 

 

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