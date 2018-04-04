Эксперт "Правды.Ру" указал, где искать убийц Скрипаля

Отравляющим веществом типа "Новичок" в настоящее время владеют две страны — Великобритания и США. Там и надо искать виновных в отравлении Скрипаля, считает военный эксперт Игорь Никулин.

4 апреля состоится заседание исполкома Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Скрипаля. В исполком входит 41 страна, включая Россию и Великобританию. Любые решения должны утверждаться двумя третями голосов, чего, как правило, трудно достичь, утверждает Reuters.

Как сообщает "Интерфакс", ОЗХО направила ответ на вопросы Москвы по делу Скрипалей. По существу, ответ был получен только на один вопрос. "Москва изучает предоставленные ОЗХО ответы по делу Скрипаля. Отмечается, что ОЗХО ответила по существу только на один вопрос", — говорится в сообщении постпредства в Twitter.

Как сказал "Правде.Ру" экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, ОЗХО должна подтвердить выводы, сделанные британскими специалистами из лаборатории в Портон-Дауне, о том, что невозможно установить, где именно произвели отравляющее вещество.

По словам Игоря Никулина, Россию будут пытаться "отодвинуть от расследования". Удастся это или нет, "зависит во многом от нашего представителя в этой организации — от того, насколько крепки его позиции, какой у него авторитет в исполкоме". "ОЗХО уже несколько раз прогибалась по Сирии, еще по ряду эпизодов. Так что посмотрим, как будет в этом случае", — сказал эксперт "Правды.Ру".

По мнению Игоря Никулина, отравляющим веществом типа "Новичок" "с большой долей вероятности" в настоящее время владеют две страны — Великобритания и США. "Вот там, я думаю, и надо искать. Они занимаются им ("Новичком". — Ред.) уже порядка двадцати последних лет. До этого испытывали на всяких морских свинках, теперь, видимо, решили испытать на людях, и никому не нужный Скрипаль вполне для этого подошел", — сделал вывод эксперт в интервью "Правде.Ру".

За последние десять лет США потратили десятки миллиардов долларов, создали более 400 лабораторий по всему миру, в которых разрабатываются новые виды биологического оружия и вакцины к ним. Около 40 лабораторий находятся в странах бывшего СССР. Это Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия и Казахстан.

Напомним, 4 марта Британия обвинила Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Москва отрицает любую причастность к преступлению и обвинила Лондон в том, что он нагнетает антироссийскую истерию. Британия и ее союзники выслали около 130 российских дипломатов, Москва ответила зеркально.

3 апреля директор химической лаборатории в Портон-Даун Гэри Айткенхед заявил, что его сотрудники не смогли доказать, что вещество, которым были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь, было изготовлено в России.

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