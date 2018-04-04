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Источник Правда.Ру

Вместо Вольнова: Facebook начал массовую блокировку "патриотических" ресурсов

Мир

Руководство социальных сетей Facebook и Instagram приняло решение заблокировать аккаунты ряда российских СМИ. 

Вместо Вольнова: Facebook начал массовую блокировку "патриотических" ресурсов. 385418.jpeg

В список вошли Федеральное агентство новостей (ФАН),  "Невские новости", "Экономика сегодня" и "Журналистская правда".

Сообщается, что администрация сайтов не стала указывать причину бана, для которого формальных оснований не было.Сам Facebook до этого объявил об удалении сотен учетных записей и страниц, связанных с российской "фабрикой троллей". Как пояснил Reuters глава соцсети Марк Цукерберг, в этих группах и на этих страницах "неоднократно обманывали людей по всему миру и манипулировало ими".

По этому поводу 3 апреля руководитель ФАН Евгений Зубарев пояснил, что группа его из​дания без всяких объяснений была заблокирована в Facebook. Он заявил, что "это акт политической цензуры, мы не публиковали никакого запрещенного контента", и по этому поводу ФАН подготовит обращение в Роскомнадзор.

Со своей стороны, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказал мнение, что блокировка ФАН в социальных сетях является показателем хорошей работы "на благо отечества".

"Это мы их должны забанить. Я считаю, что мы вообще должны бойкотировать Facebook и не иметь с ним никаких отношений", - добавил Цеков, пояснив, что российским СМИ нужно пользоваться отечественными соцсетями, а Facebook уже откровенно стал следить за своими пользователями.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал запрет сообществ ряда российских СМИ в Facebook шагом к информационной контрреволюции. Милонов считает последние шагим Facebook звеньями одной цепи с ограничением на работу канала Russia Today в США.

Он напомнил, что страницу пранкера Вольнова, запускавшего фейки о трагедии в Кемерове, американская соцсеть отказалась удалять, "потому что право на свободу слова, на свободу выражения. Вольнов для них, получается, - это не опасно. Это нормально. Не оскорбительно. А информации "Политики Сегодня", ФАНа для них опасна. Почему? Потому что она правдива. А самые гнусные подонки останутся безнаказанными, потому что работают в интересах Запада".

Милонов вслух озучил всем известный факт - практически все модераторы Facebook по кириллическому сегменту находятся на Украине. Впрочем, для этой соцсети подобные вещи не являются чем-то уникальным. Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть передаст конгрессу США данные по делу о "вмешательстве".

"Я распорядился, чтобы мы передали конгрессу рекламу, обнаруженную нами", - сказал Цукерберг, комментируя информацию о заказе рекламы в Facebook, которые через фейк-аккаунты якобы устраивали россияне с целью влияния на ход выборов главы государства в США. "Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии", - заявил он.

Хотя репутация Facebook давно уже не идеальна - соцсеть продолжает ставить психологические эксперименты на своих пользователях, невзирая на то, что в прошлый раз руководству Facebook пришлось за них извиняться.

Издание The Atlantic в свое время писало, что появляющиеся с 2008 года перед выборами в США кнопки для голосования являются частью социального эксперимента над пользователями. Такие эксперименты уже проводились в 2010 году - тогда в понуждении-исследовании "о социальном влиянии и политической мобилизации" приняло участие 61 000 000 человек.

При этом "значение этой информации состоит в том, что создание фокусных групп позволяет соцсети влиять на исход выборов, подталкивая определенную часть аудитории к большей избирательной активности".

И действительно, в июне-2014 в мире также разгорелся скандал - выяснилось, что соцсеть поставила на пользователях эксперимент, пытаясь "оказывать влияние на эмоциональное состояние пользователей".

Стоит добавить, что спецслужбы США и социальные сети часто получают эту информацию по "разрешению" самих пользователей, которые выкладывают геометки, фотографии, видео и рассказы о своей жизни.

Отметим, что в своем очередном разоблачении экс-агент АНБ Эдвард Сноуден рассказывал, что США совместно с Великобританией проводят спецоперации в социальных сетях, умышленно дезинформируя пользователей в странах-противниках, провоцируя протесты, и т.п. По его словам, Facebook давно является инструментом по сбору информации и контролю.

А аналитики из CB Insights отмечают, что все техники, связанные с анализом эмоций пользователей, представляют интерес для соцсетей. Таким образом, после скандала  с Сambridge Analytica  претензии Facebook к российским СМИ  выглядят и вовсе странно. 

Упомянутая компания похитила данные больше 50 миллионов аккаунтов.Как пояснил Сноуден, после блокировки аккаунта компании, работавшей на Трампа во время выборов, "раньше деятельность компаний, занимавшихся сбором и продажей подробных данных о частной жизни людей, коротко описывали как "скрытое наблюдение". Их ребрендинг в социальные сети является самым успешным обманом со времен, когда "Департамент войны" (англ. «Department of War» - Военное министерство США) стал Министерством обороны". 

Но блокируют, разумеется, россиян. 

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