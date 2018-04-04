Россия заставила ОЗХО ответить по "делу Скрипаля"

Российские власти получила от руководства Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на запросу по "делу Скрипаля".

Российские эксперты получили документы ОЗХО об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Как пояснили в постпредстве РФ при организации, "вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем".

Напомним, ранее Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей". Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".

При этом мандат ОЗХО по расследованию "дела Скрипаля" не предполагает установление ответственных за случившееся.

Напомним, 4 марта в Великобритании были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

Буквально через пару недель ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие начали высылку российских дипломатов, что привело к зеркальным ответам со стороны России.

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