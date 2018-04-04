Российские власти получила от руководства Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на запросу по "делу Скрипаля".
Российские эксперты получили документы ОЗХО об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Как пояснили в постпредстве РФ при организации, "вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем".
Напомним, ранее Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей". Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".
При этом мандат ОЗХО по расследованию "дела Скрипаля" не предполагает установление ответственных за случившееся.
Напомним, 4 марта в Великобритании были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же заявила, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.
Буквально через пару недель ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие начали высылку российских дипломатов, что привело к зеркальным ответам со стороны России.
Читайте также:
Британия начала арест российского имущества
Вызов принят: Москва ответила на ультиматум Лондона
Глава британского генштаба предрек неожиданную войну с Россией
Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/world/02-04-2018/1378977-russia-0/
Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой.
В России появится храм Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что считает уход в отставку "правильным, осознанным, единственно верным решением".